Мир 04 марта 2023, 12:40 Бывший генпрокурор Украины Луценко заявил о получении приказа покинуть Артемовск Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал политической местью приказ покинуть Артемовск Соцсети

Читать 360tv в

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил приказ покинуть Артемовск. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Луценко, в Артемовске он проходил службу в качестве оператора БПЛА.

Реклама

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) и продолжить службу в территориальной обороне», — пояснил он.

Реклама

Экс-генпрокурор уточнил, что подразделение, в котором он 110 дней проходил службу, тоже перевели на другое направление.

Он обратил внимание, что выполнение этих приказов постоянно мониторят для доклада в офис президента Украины. Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что Артемовск практически окружен. Он призвал украинского лидера позволить покинуть город старикам и подросткам, которых руководство ВСУ отправило его оборонять.