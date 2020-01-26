Командир ВМС США посоветовал союзным странам брать пример с армии России

Россия серьезно относится к обороне своих границ, используя умные мины и крылатые ракеты. Американский адмирал Джеймс Фогго посоветовал союзникам США взять пример и тоже приобрести подобное вооружение.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD и обзаводитесь подобными системами», — приводит Defense Writers Group слова командующего ВМС США в Европе.

Фогго пояснил, что союзным странам стоит купить умные мины, крылатые ракеты против кораблей и береговые радиолокационные станции. Все это вооружение должно работать в связке.

Адмирал также подчеркнул, что Россия добилась определенных успехов в развитии подводного флота. Он признал, что российские подлодки обладают очень большим потенциалом.

Как пишет Business Insider, Россия укрепила восточные границы страны, разместив там системы A2/AD. Также военные развернули в Калиниграде и у берегов Черного моря С-300 и С-400, а также противокорабельные ракетные системы.

A2/AD — концепция российского вооружения, которое на Западе получило название «Зона запрета доступа». С-400, «Искандер» и «Бастион» являются главным оружием в концепции A2/D2.