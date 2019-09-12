Британцы назвали самое опасное российское оружие

Наиболее опасными видами российского оружия являются зенитно-ракетный комплекс С-400, оперативно-тактический комплекс «Искандер», береговой ракетный комплекс «Бастион-П». Такое мнение выразил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл.

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Все оружие производит концерн «Алмаз-Антей». Болл считает, что Великобритания должна ответить на потенциальную угрозу со стороны этих ракетных систем. По его словам, ВВС Соединенного Королевства проводит работу по противодействию «ракетным пузырям», преграждающим доступ к различным регионам (так называемые комплексы anti-access/area denial, A2/AD). Об этом написал военный вестник Janes 360.

В подобных «пузырях» комплексы C-400, «Бастион», «Искандер» играют ключевую роль. Они не дают противнику незаметно проникнуть на территорию. Болл рассказал, что существующую проблему пытаются решить при помощи искусственного интеллекта, а также нового оружия и оборудования. Представитель штаба ВВС добавил, что созданное РФ вооружение поставило под сомнение способность Великобритании быстро реагировать на сложившуюся ситуацию.

A2/AD — концепция российского вооружения, которое на Западе получило название «Зона запрета доступа». Войска НАТО не могут безопасно существовать и передвигаться в радиусе действия системы. С-400, «Искандер» и «Бастион» являются главным оружием в концепции A2/D2. Об этом сообщил РБК.