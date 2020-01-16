Пентагон выделил $32 млн на гиперзвуковую ракету. Какой ответ есть у России

Американский оборонный концерн Lockheed Martin заключил новый контракт с Пентагоном на разработку гиперзвуковой ракеты, способной преодолеть современную систему ПВО. На очередной этап разработок Минобороны США выделило 31,9 миллиона долларов. О том, какие цели ставит Пентагон, и есть ли подобное вооружение у России, — в обзоре «360».

О чем речь

Договор с Lockheed Martin предусматривает проведение третьего этапа работ по созданию системы вооружения OpFires (Operational Fires — «военные запуски»). Так будет называться «инновационная гиперзвуковая ракета сухопутного базирования с ускорителем и планирующим боевым блоком», сообщили в концерне.

Согласно заданию Минобороны США, она сможет «преодолеть современную систему ПВО противника и быстро уничтожить наиболее важные цели».

Защита технического проекта гиперзвуковой ракеты запланировала на 2021 год. Тогда же должны пройти испытания ее отдельных компонентов и систем. Летные испытания планируется начать в 2022 году.

«Ракета OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США высокоманевренным и быстрым средством реагирования, способным поражать вражеские цели с позиций, которые невозможно предсказать заранее», — заявил руководитель программ перспективного тактического и ударного ракетного вооружения Lockheed Martin Хади Мурад.

Разработка гиперзвуковой ракеты началась в 2018 году. По данным портала DefPost, она будет двухступенчатой. В октябре 2019 года Пентагон демонстрировал испытания двигателя ракеты.

Что есть в России: «Циркон», «Авангард», «Кинжал»

В России уже создано гиперзвуковое оружие. Проходит испытания противокорабельная крылатая ракета «Циркон». В феврале 2019 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию назвал ее «перспективной новинкой» и рассказал о характеристиках. Скорость полета составляет около 9 Махов, дальность — более тысячи километров. Ракета способна поражать как морские, так и наземные цели и может устанавливаться как на корабли, так и на подлодки, отмечал глава государства.

В конце того же года планировался первый пуск «Циркона» с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков», сообщал ТАСС. До этого все испытания проводились с берега.

В декабре Путин рассказал о разработке «Циркона» наземного базирования. До выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности комплексы с подобными характеристиками могли размещаться только на судах.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — заявил президент на коллегии Минобороны, отметив, что «ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще».

По данным «Ведомостей», наземный «Циркон» будет запускаться с тех же пусковых установок, что и ракеты «Калибр».

«Кинжал» / пресс-служба Кремля

Кроме того, уже стоит на вооружении гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Функции боевой платформы выполняет истребитель-перехватчик МиГ-31. Ракеты «Кинжал» способны поражать объекты на земле, а также надводные корабли.

После сброса в заданной точке ракета достигает скорости до 10 Махов, маневрируя на всей траектории полета, заявляли в Минобороны. В течение 2018–2019 годов проводились пуски этих ракет в различных условиях и с разных самолетов-носителей.

Источник фото: Минобороны РФ

Еще одна разработка — ракета «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылом, способным обходить системы ПРО противника, маневрируя по высоте и курсу. Заявленная скорость превышает 20 Махов. Поверхность ракеты при этом разогревается до 1600–2000 градусов Цельсия. Ракета является межконтинентальной. Она встала на боевое дежурство в декабре 2019 года.