Мир 18 апреля 2024, 06:19 Колумбия захотела стать полноправным членом БРИКС Президент Петро: Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал продвигать кандидатуру Колумбии для вступления в БРИКС. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил на двусторонних переговорах в Боготе, что его страна готова стать полноправным членом. Об этом сообщил МИД.

«Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — сообщила пресс-служба.

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Лидеры встретились на полях Бразильско-Колумбийского бизнес-форума и Международной книжной ярмарки. Густаво Петро и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили сотрудничество в сферах экологии, энергетики, образования, совместную работу на международных площадках. Они согласились с необходимостью реформировать систему глобального управления и финансовую архитектуру.

Французский политик Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подталкивании НАТО к войне с БРИКС. По его мнению, украинский лидер попытался обернуть ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу.