Мир 04 апреля 2024, 00:35 Доллар исключат. В США раскрыли план БРИКС по отмене американской валюты Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС могут исключить доллар Freepik

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Объединение БРИКС, где Россия занимает лидирующее место, может сформировать привязанную к золоту валюту, в таком случае доллар потеряет позиции в мировом сообществе. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен», — заявил он.

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По его словам, дела в Америке идут не лучшим образом. Нельзя без последствий постоянно печатать новые деньги для покрытия растущих расходов.

В марте замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими предложил создать аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Этот вопрос обсудили на встрече министров экономики и глав центробанков стран БРИКС.