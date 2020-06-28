Коломойский потребовал открыть уголовное дело против Порошенко из-за книги Болтона

В письме бизнесмен заявил, что Порошенко просил США ввести против него санкции. Эти сведения стали известны после публикации мемуаров экс-советника американского президента по национальной безопасности США Джона Болтона.

По мнению Коломойского, из книги следует, что бывший украинский лидер, находясь в должности, попросил Болтона повлиять на главу США Дональда Трампа, чтобы тот ввел санкции против Коломойского с целью причинения ему материального вреда. В ответ он предложил выгодную для третьих лиц сделку по большому увеличению закупок вооружения.

Ранее Джон Болтон издал книгу под названием «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которой якобы незаконно раскрыл некоторые конфиденциальные сведения, описывая свою работу в последние годы. Публикация вызвала широкий резонанс, в частности, Трамп назвал Болтона маньяком, который хотел бомбить людей.