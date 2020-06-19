    19 июня 2020, 14:00

    Мемуары Болтона могут убедить американцев проголосовать за Байдена

    Алена Макаренко

    Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал выход своей книги «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома». Книга очерняет Трампа и поддерживает Байдена. Об этом сообщил портал «Политика Сегодня».

    В мемуарах Болтон описал работу в Белом доме и ситуации, которые не в лучшем свете выставляют президента США Дональда Трампа. По его словам, в администрации американского лидера плетутся интриги, а между сотрудниками сложились напряженные отношения.

    На страницах «Комнаты, где все произошло» Болтон изобразил Трампа как расчетливого и хладнокровного политика, все действия которого направлены на продление своего президентского срока.

    «Мне тяжело вспомнить хоть одно важное решение Трампа, которое не было бы принято исходя из расчета на переизбрание», — написал Болтон.

    Выход книги в печать повлечет за собой серьезные политические последствия. Так считает американский историк, публицист и политолог Даниэль Пайпс.

    «Выход „Комнаты, где все произошло“ может убедить ряд избирателей поддержать кандидата Джо Байдена на предстоящих выборах в ноябре. Книга имеет потенциально большое политическое значение», — заявил он.

    Он также предположил, что «Мемуары из белого дома» могут спровоцировать международные скандалы. Издание еще не продается.