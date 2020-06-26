Трамп назвал Болтона маньяком и обвинил его в желании развязать войну

«На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы», — заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что бывшего помощника главы США по национальной безопасности Джона Болтона все считали безумцем, потому что тот постоянно призывал к войне с Россией и Китаем.

Трамп упомянул, что Болтон вообще никогда не улыбался и откровенно плохо делал свою работу.

«Он не был умным и у него не было смекалки. <…> Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще», — добавил Трамп и подчеркнул, что неспособность улыбаться говорит многое о человеке.

На днях Болтон издал книгу под названием «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Воспоминания экс-помощника президента долго не могли выпустить из-за обвинений в раскрытии секретной информации. Трамп заявил, что издав свое творение, Болтон нарушил закон и теперь он «заплатит высокую цену» за это.