Количество жертв авиаудара в секторе Газа увеличилось до 20

Жертвами удара беспилотника Израиля в секторе Газа стали 20 человек. В том числе погибли девять детей и одна женщина. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на сообщения Минздрава сектора Газа.

По данным ведомства, беспилотник выпустил ракеты по группе мирных граждан. В результате погибли 20 человек, ранены 65, трое из которых находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о девяти погибших.

По данным агентства Maan News, среди погибших мирных граждан есть 10-летняя девочка. Основной удар пришелся по городу Бейт-Ханун на севере Газы. Получивших ранения доставили в местные больницы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и палестинцев снизить градус напряженности. Он отметил, что ХАМАС нужно немедленно прекратить ракетные обстрелы.

«Всем сторонам необходимо ослабить эскалацию, снизить напряженность, предпринять практические шаги, чтобы успокоить ситуацию», — привело цитату главы Госдепа издание Times of Israel.

Ситуация между Израилем и группировкой ХАМАС обострилась несколько дней назад, когда суд принял решение о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в квартале Шейх-Джарах в Иерусалиме. Противостояние продолжились на Храмовой горе, где находится священная для мусульман мечеть Аль-Акса. В ходе столкновений с полицией Израиля пострадали более 300 палестинцев и 20 правоохранителей.

Боевое крыло ХАМАС с территории сектора Газа выпустило несколько десятков ракет по Израилю. Часть перехватила система противовоздушной обороны, остальные упали на пустых территориях. Израиль в ответ открыл обстрел танками по объектам ХАМАС, а после выпустил военную авиацию.

Акции протеста израильтян арабского происхождения продолжились вечером в понедельник, 10 мая. Times of Israel со ссылкой на данные полиции сообщило о 15 задержанных в Иерусалиме.

Крупные демонстрации собрались в Хайфе и Назарете. По данным правоохранителей, участники бросают камни, бутылки и фейерверки.