ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум в связи с событиями на Храмовой горе

Палестинская группировка ХАМАС потребовала от израильских властей до 18:00 вывести силы безопасности с Храмовой горы и квартала Шейх-Джарах в Иерусалиме. В противном случае организация угрожает атаками, но без обозначения целей. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Причиной волнений стало решение суда Израиля о выселении из домов нескольких палестинских семей.

В понедельник, 10 мая, на Храмовой горе группы палестинцев столкнулись с полицией Израиля. Согласно последним данным, пострадали более 300 человек и 20 правоохранителей.

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС выпустил три ракеты, одну из которых остановила система противовоздушной обороны «Железный купол». Кроме того, с территории Палестины продолжают идти запуски воздушных шаров со взрывчаткой.

Израильские военные ведут танковый огонь по объектам ХАМАС. Армия обороны Израиля в состоянии повышенной готовности сконцентрировалась около границы сектора Газа.

По последним данным, с палестинские радикалы выпустили еще семь ракет в сторону Иерусалима. Силы ПВО перехватили один из снарядов. Остальные упали на открытой местности.