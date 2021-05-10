Минздрав Палестины сообщил о девяти погибших после авиаудара Израиля

Девять человек, включая троих детей, погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кидру.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы», — заявил он.

По данным агентства Maan News, в атаке участвовали беспилотники, которые выпустили ракету. Тела погибших и пострадавших в результате удара доставили в местный госпиталь.

Издание Times of Israel со ссылкой на источники уточнило, что один из погибших взрослых — офицер ХАМАС.

Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к смерти детей, утверждая, что они погибли в результате взрыва ракеты, которую палестинцы планировали направить на Иерусалим. Официального подтверждения, что Израиль направил в Газу самолеты и беспилотники, пока нет.

Новый виток эскалации между Израилем и ХАМАС начался после решения суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в квартале Шейх-Джарах в Иерусалиме. Беспорядки переросли в столкновения с полицией на Храмовой горе. Ранения получили более 300 палестинцев и 20 правоохранителей.

Боевое крыло ХАМАС выпустило несколько десятков ракет по территории Израиля. Часть перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Израильские военные начали вести танковый огонь по территории Газы, где расположены объекты ХАМАС. На границе сектора сконцентрировались израильские войска в состоянии повышенной боевой готовности.