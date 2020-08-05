Трагедия Бейрута: город до и после

Бейрут являлся ключевой экономической единицей не только Ливана, но и всего Ближнего Востока, благодаря крупнейшему средиземноморскому порту с миллиардным товарооборотом. Из-за своего богатого культурного наследия столицу еще называют «Парижем Ближнего Востока» — контраст арабских традиций и свободной европейской культуры делают Бейрут жемчужиной региона.

Одна из самых страшных катастроф в истории Ливана превратила город в руины. Мощный взрыв уничтожил десятки зданий, повредил сотни, если не тысячи. Многих взрыв застал врасплох — дома, на улице, во время свадебной фотосессии. Погибли 78 человека, пострадали более трех тысяч жителей и гостей Бейрута.

Сейчас в городе, как и по всей стране, введен двухнедельный режим чрезвычайного положения. Прямо на улицах в скором времени будут развернуты полевые госпитали.

Бейрут до и после взрыва

Городские власти планируют размещение горожан, чьи дома пострадали при взрыве. Многие бейрутские отельеры берутся бесплатно заселить к себе пострадавших, которые остались без крыши над головой.

Ситуация в здравоохранении и до взрыва была в стране сложной, но финансовые потери государства от разнесенного порта даже трудно представить. Он пока не только не сможет принимать корабли, но и потерял товары, которые хранились в складах. Это миллионы долларов. На фоне произошедшего доллар начал проигрывать основным мировым валютам. Нефть же наоборот пошла вверх.