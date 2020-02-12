Количество заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess достигло 175 человек

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с японским городом Йокогама, коронавирусом COVID-19 заболели уже 175 человек. Двое из них — в реанимации.

На корабле заразились еще 39 человек — 10 членов экипажа и 29 пассажиров. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Среди заразившихся 10 японцев, остальные — выходцы из 11 зарубежных государств, в том числе американцы и китайцы. Данные о состоянии россиян уточняются. На Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

Инфекцию выявили и у сотрудника местной карантинной службы. Он не надел защитный костюм и очки, хоть и соблюдал другие меры безопасности. Всех заболевших доставят в больницы.

Известно, что состояние четырех пассажиров, трех японцев и одного иностранца, оценивается как тяжелое. По информации агентства Kyodo, два человека, у которых ранее диагностировали COVID-19, находятся в реанимации. Еще двоим с Diamond Princess необходима принудительная подача кислорода.

В Японии принимают срочные меры для борьбы с распространением коронавируса. На территорию островного государства запрещен въезд жителям китайской провинции Чжэцзян и иностранцам, которые там побывали. Японский премьер-министр Синдзо Абэ распорядился усилить контроль на границе.

К 12 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 1113 человек. Заражены 44,2 тысячи человек. За сутки зарегистрировано 1638 новых случаев инфицирования.