Коронавирус в России и мире. Главное на 12 февраля

По неофициальным данным, эпидемия ширится со скоростью урагана. Один из работников похоронного бюро из Ухани на условиях анонимности сообщил, что каждый день кремируется около 50 тысяч тел. Всего заражено уханьской пневмонией около полутора миллионов китайцев. Цифры поражают, но подтверждения им нет. По данным инсайдера, 60% жертв умирают дома, и около 38% в больницах.

В России случаев заражения все еще нет, как и дефицита масок. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в Пекин направлена гуманитарная помощь в размере двух миллионов медицинских масок.

До 16 человек увеличилось количество зараженных коронавирусом в Германии. В США зафиксирован 13-й заболевший.

Власти Японии приняли решение эвакуировать пожилых людей и детей с круизного лайнера Diamond Princess. Их выведут с находящегося в карантине судна и на берегу сделают анализы. Всего на судне находятся 3600 человек. Известно, что 24 гражданина России здоровы. По последним данным, число заразившихся коронавирусом на судне достигло 174 человек.

Несмотря на уверения, что заболевших на борту нет, пять портов отказали в стоянке американскому круизному лайнеру Westerdam. На борту находятся 2257 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала вирусу новое название — COVID-2019.

Борьба с ним обсуждается сейчас на двухдневном форуме ВОЗ, который стартовал в Женеве. В нем участвуют около 400 экспертов. Россию представляют специалисты Роспотребнадзора.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцина против заболевания может быть готова через полтора года. Поэтому пока нужно активно использовать уже существующие общественные меры, препятствующие заражению.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все эвакуированные в Тюмень из Китая россияне здоровы. Также выписалась из больницы студентка из КНР, у которой обнаружили коронавирус.

Нашелся еще один «шутник», который в костюме химзащиты бегал по Тюмени и «спасал» горожан. На 17-летнего школьника заведено административное дело. Устанавливаются еще два участника розыгрыша.

Особенно недостойно подобные шутки выглядят на фоне заявлений экспертов, что коронавирус может поразить до 80% жителей планеты.

Цифра может быть гораздо более пугающей, хотя, казалось бы, куда уже больше. Но существует устойчивое мнение, что мы до сих пор не представляем себе реальных размеров эпидемии.

Пекин не только предпринимает меры по сдерживанию заболевания, но и блокирует информацию о нем.

В западных СМИ появилась информация об исчезновении журналиста из Ухани Фанга Бина. Он уже вызывал недовольство властей, распространяя в соцсетях видео, снятое в городских больницах. Ролик, на котором он запечатлел восемь трупов в фургоне похоронного бюро стал вирусным.

Друзья блогера утверждают, что полиция арестовала Бина 10 февраля около трех часов дня местного времени. Соседи рассказали, что дверь вскрыла пожарная команда, а полиция вынесла из его квартиры несколько коробок.

На звонки блогер до сих пор не отвечает. Журналиста уже арестовывали 1 февраля. Медицинские работники ворвались в его квартиру, чтобы «измерить температуру». Они забрали его с собой, как и его телефон и компьютер. Но отвезли не в больницу, а в полицейский участок. Уже 2 февраля блогер был освобожден.

Появилась также информация о том, что сдерживание коронавируса в Ухани оказалось под угрозой. Анонимные источники сообщили, что не менее 500 медработников сами заражены. Им запрещают об этом говорить, чтобы не пугать общественность. Однако в больницах заметно не хватает персонала, что подтвердили и другие независимые источники.