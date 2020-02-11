Захарова: японцы хаотично решают проблему с закрытым на карантин кораблем

Власти Японии действуют хаотично по отношению к круизного лайнеру Diamond Princess, остающемуся на карантине у японского порта Иокогама из-за коронавируса. Такую оценку действиям Токио дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы», — сказала Захарова в эфире «Русского радио».

Недавно стало известно, что пожилых и людей с заболеваниями эвакуируют с Diamond Princess. К такому решению власти Японии пришли из-за того, что около половины пассажиров — люди старше 60 лет, а на борту нет необходимых для них лекарств.

Однако число заболевших на судне продолжает расти. По данным на 10 февраля, 130 человек заразились коронавирусом. Всего на борту — 3700 туристов и членов экипажа. Среди них — 24 россиянина. Они здоровы.

Diamond Princess отправился в путешествие 20 января из Иокагамы. Он должен был вернуться в этот же порт 4 февраля. Однако за день до этого выяснялось, что вышедший с лайнера в Гонконг пожилой турист заболел коронавирусом. Тогда корабль закрыли на карантин.

О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. Позже вирус распространился в Китае и других странах. Жертвами 2019-nCoV стали 1016 человек, еще более 42 тысяч заразились. Выздороветь удалось 3996.