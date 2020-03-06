Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Самое большое количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Китае. Там число носителей превышает 80 тысяч человек. Из них выздоровели 53,8 тысячи. Скончались около трех тысяч заболевших.

В список стран с критической ситуацией с коронавирусом попали Южная Корея (6593 случая), Иран (4747 случаев), Италия (3858 случаев). Более 100 случаев выявлено в Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.

Источник фото: телеканал «360»

Власти Москвы и управление Роспотребнадзора рекомендовали отказаться от поездок в эти страны. Тем, кто вернулся из них, нужно позвонить на горячую линию городских властей и оставаться две недели на домашнем карантине.

При появлении симптомов следует вызывать врача на дом. Компенсация работникам, которые остались на карантине, будет оплачиваться так же, как если бы они были на больничном.

Тем, кто продолжает ходить на работу, руководство должно организовать ежедневное измерение температуры и немедленно отправлять домой тех, кто чувствует недомогание.