Сидите дома и следите за температурой. Как работает режим готовности к коронавирусу в Москве

Москва — крупнейший транспортный хаб России, через который ежедневно проходит половина авиа- и железнодорожного пассажиропотока страны. Туда приезжают на заработки из других регионов, а по пути в отпуск жители регионов используют столицу как пересадочный пункт.

Мэр Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Он также поручил заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрею Бочкареву обдумать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Жители города

— Горожанам, посетившим страны, где есть заболевшие COVID-19, нужно обязательно сообщить о возвращении по телефону горячей линии: +7 495 870-45-09.

— При появлении симптомов вирусной инфекции следует вызвать врача на дом, а не идти в поликлинику.

— Соблюдать режим домашней изоляции, если санитарные врачи приняли такое решение.

— Всем, кто приехал в Москву из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обеспечить себе 14-дневную самоизоляцию дома. Не стоит ходить на работу, учебу и в общественные места.

Работодатели

— Администрации всех работающих в столице компаний должны обеспечить ежедневное измерение температуры у всех сотрудников. Нужно отправлять домой всех, у кого она окажется повышенной.

— Помогать заболевшим работникам обеспечить режим самоизоляции на дому.

— Оперативно предоставлять в Роспотребнадзор информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусом сотрудника, помочь провести дезинфекцию помещений, где он находился.

Медицинские учреждения

— Столичный департамент здавоохранения должен организовать оформление больничных без посещения заболевшими поликлиник.

— Работу амбулаторной службы усилят сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами медицинских вузов.

— Приоритет в оказании медпомощи на дому будут отдавать пациентам с лихорадкой и симптомами вирусного заболевания, посещавшими страны, где зафиксированы заболевшие коронавирусом, а также жителям города старше 60 лет.

— Медицинские учреждения подготовят к приему и оперативному оказанию помощи заболевшим вирусной инфекцией, а также взятию анализов на наличие коронавируса.

Меры защиты от коронавируса уже действуют в Подмосковье. Областные больницы заранее запаслись противовирусными препаратами и индивидуальными средствами защиты.