Попавшие на карантин россияне получат компенсации по больничному листу

В ведомстве отметили, что если работник выходит на больничный, то он получит равную оплату вне зависимости от того, на карантине он или просто болеет. Также в министерстве напомнили, что в России случаи отстранения от работы пока остаются единичными.

«Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования», — отметили в Минтруде и подчеркнули, что власти делают все, чтобы уберечь людей от заражения.

С начала этого года оплата больничных листов изменилось. Первые три дня оплачивает работодатель, последующие дни Фонд социального страхования. Сумма, на которую может рассчитывать работник, зависит от трудового стажа. Среднюю зарплату получают люди со стажем более восьми лет, 80% — те, чей стаж превышает пять лет, 60% получат те, кто проработал в своей жизни менее полугода. Если стаж еще меньше, то компенсация рассчитывается из суммы минимального размера оплаты труда.

Накануне власти Москвы ввели в городе режим повышенной готовности. Он предполагает ограничения для горожан. Жители российской столицы, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны две недели оставаться на домашнем карантине. При появлении симптомов нужно вызывать врача на дом.

Пока в России зафиксировали семь случаев заболевания коронавирусом. Первыми стали двое граждан Китая, которых уже выписали из больницы. Трое россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess, отправили на карантин в Казани. Еще одним зараженным стал иностранный студент, который вернулся на учебу в Санкт-Петербург из Италии.