Количество пропавших без вести после обрушения дома во Флориде выросло до 159

Жертвами обрушения многоэтажного дома в пригороде Майами стали четыре человека. Пропавшими без вести считаются 159 жителей. Как сообщил телеканал ABC, с таким заявлением выступила мэр округа Даниэлла Левин.

При разборе завалов спасатели вытащили 35 человек, включая маленького мальчика. Спасатели продолжают разбор завалов в поиске выживших.

Определить, сколько именно людей находилось в рухнувшей части здания, затруднительно, так как у дома нет управляющей компании.

Кондоминиум представляет собой смесь из постоянных жителей и временных арендаторов. Поэтому власти вынуждены ориентироваться на показания соседей. Родственники пропавших находятся в специальном центре. Все они сдали анализ ДНК, чтобы помочь идентифицировать тела жертв.

О причинах обрушения власти пока не заявляли. Полиция начала расследование. Дом был построен в 1981 году. Владельцы здания планировали его перестройку, поэтому там прошли обширные проверки. Никаких структурных проблем со стенами или фундаментом тогда не выявили.

Частичное обрушение многоэтажного дома произошло в минувший четверг, 24 июня. Повреждения получили 55 из 136 квартир.

Президент США Джо Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Он распорядился о выделении помощи за счет бюджета страны. На место направили сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.