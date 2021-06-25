Байден ввел режим ЧС во Флориде после обрушения дома

Американский президент Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома. Он распорядился о том, что бы местным властям была оказана федеральная помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент уполномочил Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях, цель которых — помочь местному населению из-за чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Двенадцатиэтажное здание обрушилось в городе Серфсайд, который является частью Майами, в ночь на четверг. Около половины из 130 квартир разрушены. По предварительным данным, 99 человек считаются пропавшими без вести. Полиция заявила об одном погибшем. Сколько людей находится под завалами, неясно. Спасены 35 человек.

В районе происшествия ограничено движение транспорта. О причинах ЧП пока не известно. На месте работают пожарные службы и полиция. Об этом написал ТАСС.