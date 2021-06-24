СМИ: 99 человек пропали без вести после обрушения дома во Флориде

После частичного обрушения многоэтажного дома в Майами 99 человек сочли пропавшими без вести. Полиция сообщила об одном погибшем. Сколько людей осталось под обломками, пока неизвестно.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на месте работают спасатели. Власти надеются найти выживших, сообщила газета The New York Times. Погиб в результате обрушения минимум один человек. Из уцелевшей части здания спасли 35 жильцов, двоих вытащили из-под завалов. Многоквартирный 12-этажный дом рухнул на на Коллинс-авеню в Майами-Бич. Одна из его секций — практически половина — полностью обрушилась.