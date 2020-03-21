Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 300 тысяч человек. Только за сутки этот показатель увеличился на 50 тысяч человек.

Только в Италии за последние дни прирост зараженных составлял более четырех тысяч в сутки. Россия окажет помощь Италии мобильными комплексами для дезинфекции на базе КамАЗа, медицинское оборудование, средства защиты, а также несколько бригад российских специалистов.

В России сейчас зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось 16 пациентов. В столице закрываются кинотеатры и фитнес-клубы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал испытывать шесть прототипов вакцин, а само лекарство будет готово менее чем через год. Первые результаты опытов ожидаются в июне этого года.