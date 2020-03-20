Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса

Испытания проходят в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как рассказали в ведомстве, прототипы вакцины разрабатывались «в самые сжатые сроки».

Ученые основывались на «шести различных технологических платформах», начав изучать способность новой разработки вызывать иммунный ответ организма на «чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов».

Исследователи планируют найти наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые сформируют клеточный и гуморальный иммунный ответ, а также выявят состав, оптимальную дозу и способ введения будущей вакцины. Вероятно, ее можно будет внедрять уже в конце этого года.

Сейчас в России выявлено почти 200 случаев заражения 2019-nCoV.