Россия поможет страдающей от коронавируса Италии

Москва намерена отправить в пострадавшую Италию мобильные комплексы для дезинфекции на базе КамАЗа, медицинское оборудование и средства защиты. Кроме того, несколько бригад российских специалистов отправятся на место, чтобы оказать посильную помощь.



На место все доставят военными самолетами. Такое поручение Владимир Путин дал Министерству обороны.

Италия остается самой пострадавшей страной от коронавируса. За минувшие сутки количество смертей выросло до рекордных 4825. Количество случаев заражения увеличилось на 4,8 тысячи.

Как уточнил сайт «Дни.ру», по количеству жертв коронавируса Италия обогнала Китай, где был первоисточник пандемии.

По всему миру количество зараженных составляет уже более 297 тысяч человек. Количество смертей превысило 12 тысяч. Выздоровели более 94 тысяч заболевших.