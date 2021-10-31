Количество отравившихся в Египте россиян достигло 40 человек

Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей Хургады. Количество обратившихся в больницу достигло 40 человек, сообщили в Федерации туристических палат Египта.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — привел сообщение федерации ТАСС.

По словам собеседника агентства, врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное и стабильное. Угрозы жизни россиян нет. Медики могут выписать отравившихся уже в понедельник, 1 ноября.

Ранее Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что местные санитарные власти на двое суток закрыли отель, в котором отравились россияне. Речь идет о четырехзвездном отеле Royal hotel. Всех отдыхающих начали расселять по другим гостиницам.

По данным Федерации туристических палат, в отеле уже начала вести расследование прокуратура. Отель проверяют на соблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг. За нарушение правил ему грозят не только крупные штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии.

Об отравлении россиян в Египте ранее рассказал житель Татарстана Азат Сабиров. Он сообщил, что в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде отравились его жена и сын. За помощью к медикам обратились порядка 30 человек.