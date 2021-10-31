Власти Египта на 2 дня закрыли отель после отравления российских туристов

Санитарные власти Хургады закрыли отель, в котором отравились российские туристы. Работу приостановили на двое суток, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления», — процитировало Воропаева РИА «Новости».

По словам дипломата, сейчас постояльцев отеля расселяют по другим гостиницам. Генконсульство продолжает выяснять все обстоятельства и причины массового отравления отдыхающих.

Ранее житель Татарстана Азат Сабиров сообщил, что в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде отравились около 30 российских туристов. Он рассказал, что среди отравившихся оказались его жена и шестилетний сын.

Мужчина отметил, что в основном плохо стало детям от двух лет. Утром 30 октября постояльцев отеля стали отправлять в больницу для оказания медицинской помощи. У всех отравившихся наблюдалась высокая температура, тошнота, рвота и диарея. Врачи начали ставить пациентам капельницы.