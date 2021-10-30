Десятки российских туристов попали в больницы с отравлением в Египте

Около 30 российских туристов, в том числе детей, отравились в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде (Египет). Об этом сообщил РИА «Новости» житель Татарстана Азат Сабиров.

«Произошло массовое отравление граждан России, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — привело агентство слова своего собеседника.

Среди постояльцев отеля, кто почувствовал недомогание, по словам Сабирова, в основном дети в возрасте от двух лет. Минувшей ночью они почувствовали себя плохо, госпитализировать постояльцев отеля начали с утра в субботу. У них высокая температура, медики ставят госпитализированным капельницы.

Супруга Сабирова Елена рассказала РИА «Новости» о том, что ей стало плохо на третий день пребывания в отеле. По словам женщины, у нее появились тошнота, рвота, диарея, а также высокая температура и слабость. Елена обратилась в страховую компанию по медицинскому полису.

«Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису», — рассказала россиянка. По ее словам, больница переполнена только жителями их отеля, в основном все дети. Россиянка отметила, что их заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея.

Власти, как сообщила Елена, откроют уголовное дело в связи с антисанитарными условиями в отеле.

Ввоз в Россию турецких мандаринов решили временно ограничить из-за чрезмерного содержания в них пестицида хлорпирифоса. Чтобы не допустить отравления россиян, начиная с 29 октября и до особого распоряжения, ввоз этих фруктов в РФ приостанавливается. Федеральную таможенную службу проинформировали об этом. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.