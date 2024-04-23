23 апреля 2024, 02:47
Колесо отвалилось у Boeing при взлете в аэропорту Йоханнесбурга
Aviation24.be: при взлете в Йоханнесбурге Boeing 737-800 потерял колесо
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlySafair совершал взлет в аэропорту Йоханнесбурга и потерял колесо. Об этом сообщило Aviation24.be.
По данным издания, колесо оторвалось практически сразу после взлета. В результате направлявшийся в Кейптаун борт вернулся в аэропорт.
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«Самолет совершил безопасную аварийную посадку в OR Tambo», — уточнили в сообщении.
Подробности произошедшего устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.
Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, совершил экстренную посадку в Бостоне из-за серьезной поломки. У самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.
Ранее летевший из Сан-Франциско в Бостон Boeing авиакомпании United Airlines совершил посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась во время полета.
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