Мир 23 апреля 2024, 02:47 Колесо отвалилось у Boeing при взлете в аэропорту Йоханнесбурга Aviation24.be: при взлете в Йоханнесбурге Boeing 737-800 потерял колесо РИА «Новости»

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlySafair совершал взлет в аэропорту Йоханнесбурга и потерял колесо. Об этом сообщило Aviation24.be.

По данным издания, колесо оторвалось практически сразу после взлета. В результате направлявшийся в Кейптаун борт вернулся в аэропорт.

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«Самолет совершил безопасную аварийную посадку в OR Tambo», — уточнили в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.

Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, совершил экстренную посадку в Бостоне из-за серьезной поломки. У самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Ранее летевший из Сан-Франциско в Бостон Boeing авиакомпании United Airlines совершил посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась во время полета.