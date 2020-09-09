СМИ: неизвестные в масках ворвались в дом Колесниковой

Несколько человек в гражданской одежде и масках зашли в квартиру Марии Колесниковой. По предварительной информации, на месте работают силовики.

По данным РИА «Новостей», в квартиру, которая находится рядом с площадью Независимости, зашли как минимум пять человек в гражданской одежде. После этого в дом никого не впускали. Однако на входе остались несколько сопровождающих. Они сообщили, что представляют силовые структуры, а в квартире Колесниковой проводят следственные действия, но причину прихода не раскрыли.

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова с 7 сентября считалась пропавшей. Но после появилась информация о ее задержании на границе Украины. Во вторник в Минске даже прошла мирная акция в поддержку Колесниковой, на которой собрались несколько сотен человек.

Ситуацию с задержанием оппозиционера прокомментировал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, Колесникова хотела сбежать на Украину к сестре. Белорусский лидер также добавил, что считает задержание члена координационного совета оппозиции правильным решением.