Мир 03 апреля 2024, 17:58 «Кокаин — страшная сила!» Депутат высмеял слова Зеленского о «мобилизации» в России Депутат Картаполов: у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности Serhiihudak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский не может адекватно воспринимать реальность. Об этом Telegram-каналу Shot заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Таким образом депутат прокомментировал высказывание Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации, в рамках которой военкоматы будто бы «призовут» к 1 июня 300 тысяч мужчин.

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«Кокаин — страшная сила! У Зеленского явные проблемы с восприятием реальности!» — объяснил Картополов.

Ранее украинский лидер внес поправки в закон о мобилизации на Украине и отменил категорию ограниченно годных к военной службе. Благодаря обновлениям призывников будут делить только на две группы: «годен» или «не годен».

Также Зеленский снизил минимальный возраст мобилизованных. Теперь он будет составлять 25 лет.