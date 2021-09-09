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    09 сентября 2021, 18:03

    Северную Корею не пустят на Олимпиаду-2022

    Дарья Морозова

    Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Северную Корею от участия в Олимпийских играх-2022. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

    «КНДР не принимала участие в Играх в Токио. Тем самым страна не выполнила взятых на себя обязательств и нарушила хартию», — пояснил Бах.

    По его словам, из-за дисквалификации Корея не может участвовать ни в каких программах олимпийского комитета.

    Олимпиада пройдет в Пекине 4 по 20 февраля 2022 года.