Северную Корею не пустят на Олимпиаду-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Северную Корею от участия в Олимпийских играх-2022. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

«КНДР не принимала участие в Играх в Токио. Тем самым страна не выполнила взятых на себя обязательств и нарушила хартию», — пояснил Бах.

По его словам, из-за дисквалификации Корея не может участвовать ни в каких программах олимпийского комитета.

Олимпиада пройдет в Пекине 4 по 20 февраля 2022 года.