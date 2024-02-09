Мир 09 февраля 2024, 11:12 КНДР пригрозила ответить на провокации «смелым решением» и изменить историю Ким Чен Ын заявил, что ради безопасности оккупирует Южную Корею Unsplash

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Северная Корея жестко ответит на провокации. Ради стабильности и безопасности она готова захватить Южную Корею, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на праздновании 76-й годовщины основания Корейской народной армии. Его процитировало агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил о важной миссии военных защищать суверенитет КНДР от посягательств империалистов. Он назвал жителей Южной Кореи марионетками, наиболее враждебной нацией и пригрозил оккупацией в случае чрезвычайной ситуации. По мнению лидера Северной Кореи, эта мера обеспечит вечную безопасность, мир и стабильность в регионе.

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«Если наши враги осмелятся применить силу против нашей страны, мы примем смелое решение, которое изменит историю, и без колебаний мобилизуем все имеющиеся в нашем распоряжении сверхдержавы, чтобы положить им конец», — сказал он, обращаясь к Западу.

Армия КНДР с начала 2024 года провела не менее четырех ракетных пусков. Политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил «360», что очередное обострение отношений между Северной и Южной Кореей — не самое критичное за последние 20 лет.