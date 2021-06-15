Климкина испугал российский закон о репатриации украинцев и белорусов
Угрозу для Украины увидел экс-глава МИД страны Павел Климкин в российском законе о репатриации граждан Белоруссии и Украины. Он считает, что это «последний сигнал» России накануне встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.
«Последний сигнал России перед встречей Путин — Байден — внесение в Госдуму РФ поправок в закон о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе „самоидентификации“», — написал он в Facebook.
По мнению Климкина, российский законопроект направлен на создание «пятой колонны» на Украине, которая будет лояльна к России и в случае необходимости призовет Кремль их защитить.
Политик считает, что главным сценарием России будет создать испытания для Украины.
«На самом деле в любой момент существует угроза вмешательства в наши дела, Россия хочет оставить нас в серой зоне, а затем дестабилизировать определенные регионы, где паспортов будет больше всего», — добавил Климкин.
В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому граждане Белоруссии и Украины, у которых нет ранее проживавших на территории РФ предков, смогут получить российские паспорта без отказа от собственного гражданства.