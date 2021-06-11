Закон об упрощенной репатриации граждан Белоруссии и Украины рассмотрят в Госдуме

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, у которых нет ранее проживавших на территории РФ предков, смогут получить российские паспорта без отказа от собственного гражданства. Документ поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента 11 июня.

Как рассказал РИА «Новости» один из авторов проекта закона, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, дать возможность украинцам и белорусам получить гражданство России в упрощенном порядке — это важно.

«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это — украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — приводит агентство слова Затулина.

Этот документ создавала рабочая группа Института стран СНГ. По мнению собеседника агентства, он поможет привлечь в Россию миллионы соотечественников.

В мае экс-советница 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила у российского президента Владимира Путина паспорт РФ.