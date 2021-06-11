Предложение упростить репатриацию украинцам и белорусам раскритиковали. Такой проект нужнее жителям Средней Азии

В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому граждане Белоруссии и Украины, у которых нет ранее проживавших на территории РФ предков, смогут получить российские паспорта без отказа от собственного гражданства. Однако законы Украины и Белоруссии запрещают иметь два паспорта. По словам экспертов, гораздо актуальнее было бы ввести такой проект для жителей Средней Азии.

Закон о возвращении соотечественников в Россию 11 июня поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил РИА «Новости» один из авторов проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и идентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — сказал политик.

По его мнению, включение украинцев и белорусов в проект закона оправдано и важно. Затулин отметил, что этот шаг поможет привлечь в Россию миллионы соотечественников.

Член Общественной палаты РФ и директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что данный закон нужно было принять еще 20-25 лет назад. Если бы это сделали тогда, то им воспользовались уже более 10 миллионов человек.

«Это были бы наши люди, которые находились бы здесь, работали и делали экономику сильнее. Очень хорошо, что этот закон примут хотя бы сейчас», — добавил Марков.

В чем загвоздка?

Однако все не так просто, как кажется. Новый закон позволит украинцам и белорусам получить гражданство России без отказа от своего собственного. Но по законам их стран наличие двойного гражданства запрещено, что, по сути, обнуляет идею.

К тому же еще в 2020 году процесс получения гражданства упростили для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Им не нужно проживать на территории России пять лет с момента получения вида на жительство и подтверждать наличие законного источника средств к существованию.

Член Общественной палаты России, директор агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев назвал закон очередной полумерой. По его мнению, действовать нужно шире.

Альтернативное решение

По словам Пантелеева, в стране начался миграционный кризис, России нужно больше рабочих рук и ресурсов. Единственный выход — это привлекать относительно близких по менталитету и по общему прошлому соотечественников или людей, желающих присоединиться.

Однако то, что это делается в отношении Украины и Белоруссии, выглядит нелогично. Для украинцев все уже давно облегчили, жители Донбасса в любой момент могут спокойно получить наше гражданство. Белоруссия — это вообще союзное государство. Пантелеев отметил, что не видит стройного и логичного ответа на то, почему этот законопроект принимается в таком узком контексте.

«Это какая-то мелочная суета и отсутствие миграционной и интеграционной политики, которую мы все ждем. <…> Сегодня, если украинцы и белорусы хотят интегрироваться в Россию, то у них для этого все пути открыты. Нет никаких препятствий», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, это лишь имитация бурной деятельности, но никак не реальный шаг вперед. Гораздо актуальнее было бы принять такой закон в отношении граждан республик Центральной Азии. Это те регионы, в которые Россия инвестирует деньги и откуда постоянно приходит большой поток рабочей силы. Нужно налаживать связи с ними.

«Здесь нужны решительные шаги. Открыть возможность принятия гражданства. Там много людей положительно относятся к советскому прошлому и нашему российскому настоящему. И это надо приветствовать, поддерживать и давать им возможность», — резюмировал Пантелеев.