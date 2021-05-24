Климкин назвал «ударом под дых» отказ от санкций против Nord Stream 2 AG

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ США вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Об этом он написал в Facebook.

США под угрозой санкций вынудили покинуть проект иностранных трубоукладчиков. Также под ограничениями оказались российские компании. Однако против Nord Stream 2 AG санкции решили не вводить, чтобы не портить отношения с Германией.

Газ по «Северному потоку — 2» пойдет из России в ФРГ. Газопровод планируют запустить в сентябре 2021 года.

«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, строящей „Северный поток — 2“, — это как удар под дых», — написал Климкин.

По его словам, тревогу вызывает не само отсутствие реакции, а то, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев не обсудил их публично с украинскими властями.

«С партнерами, которых уважают, так не поступают», — отметил политик.

Если же тема затрагивалась на закрытых встречах, то непонятно, почему это скрыли от украинцев, написал экс-дипломат.