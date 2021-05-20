Псаки пришлось оправдываться за невозможность остановить «Северный поток — 2»
В Вашингтоне по-прежнему считают «Северный поток — 2» «плохой сделкой». Но к моменту, когда Джо Байден занял президентский пост, газопровод уже был построен на 95%. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Санкции против подрядчиков газопровода, по ее словам, были демонстрацией обеспокоенности США.
«Потому что, на наш взгляд, российский геополитический проект угрожает европейской энергетической безопасности», — сказала Псаки.
Газопровод подвергает риску союзников и партнеров США на восточном фланге НАТО, а также Украину, пояснила она.
Комментируя отказ Белого дома вводить ограничения в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG, пресс-секретарь отметила «жизненно важные отношения с лидерами в Германии», сообщил ТАСС.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала такое решение американских властей «шагом навстречу» ФРГ в конфликте вокруг «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» проходил по маршруту первого «Северного потока». По нему российский газ пойдет в Германию через Балтийское море.