В Вашингтоне по-прежнему считают «Северный поток — 2» «плохой сделкой». Но к моменту, когда Джо Байден занял президентский пост, газопровод уже был построен на 95%. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Санкции против подрядчиков газопровода, по ее словам, были демонстрацией обеспокоенности США.

«Потому что, на наш взгляд, российский геополитический проект угрожает европейской энергетической безопасности», — сказала Псаки.

Газопровод подвергает риску союзников и партнеров США на восточном фланге НАТО, а также Украину, пояснила она.

Комментируя отказ Белого дома вводить ограничения в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG, пресс-секретарь отметила «жизненно важные отношения с лидерами в Германии», сообщил ТАСС.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала такое решение американских властей «шагом навстречу» ФРГ в конфликте вокруг «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» проходил по маршруту первого «Северного потока». По нему российский газ пойдет в Германию через Балтийское море.