Министерство финансов США опубликовало новый список российских компаний и судов, против которых были введены санкции из-за их причастности к строительству газопровода «Северный поток — 2».

Американское казначейство санкционировало якорные и спасательные суда, судно обеспечения и трубоукладочное судно. Под запретительные меры попали 13 судов: «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Под санкции попали «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Они имеют собственность и интересы в ранее заблокированных компаниях.

Как ранее и сообщали источники СМИ, Белый дом решил не накладывать санкции на самого оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководство.

Сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против компаний-строителей «Северного потока — 2». Если он будет принят, запретительные меры коснутся «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве российского трубопровода.