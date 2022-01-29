Кличко заявил о готовности пойти с автоматом против России

Бывший боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украины он готов с оружием в руках воевать против захватчиков. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — сказал Кличко.

Это не первое высказывание экс-боксера на тему возможной эскалации ситуации вокруг государства. Ранее сообщалось, что он призвал власти Украины обеспечить мэров городов инструкциями на случай чрезвычайной ситуации. По его мнению, местные власти должны быть готовы к возможным военным действиям.

При этом Кличко подчеркнул, что в Киеве уже существует подобный план действий. Кроме того, местные власти проверили все городские бомбоубежища.

Также Кличко изумило намерение Германии отправить на Украину пять тысяч военных касок. Планы немцев он счел шуткой и привел свой пример аналогичной помощи: он предположил, что в следующий раз на помощь республике европейские державы направят отряд подушек.