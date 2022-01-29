Кличко призвал выдать мэрам городов Украины план на случай ЧС

Мэрам украинских городов необходимо предоставить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявил градоначальник Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, местные власти должны быть готовы к возможным военным действиям.

«Есть хорошая пословица: „Хочешь мира — готовься к войне“… Мы надеемся, что в ближайшее время президент и соответствующие военные структуры смогут сделать ключевое совещание, на котором каждый из мэров городов получит так называемый конверт с алгоритмом действий (на случай ЧС)», — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что столица уже имеет подобный план действий. Кроме того, местные власти проверили все городские бомбоубежища.

«В Киеве разработан алгоритм взятия под охрану важных объектов, алгоритм в случае отключения электроэнергии, куплены для критических объектов генераторы, запас топлива для транспорта… В Киеве уже проинспектированы все бомбоубежища, которые по нашим подсчетам, смогут вместить около 2 миллионов людей», — рассказал мэр.

Также Кличко сообщил, что если начнется военная агрессия, он как бывший солдат, возьмет в руки автомат и отправится воевать за Украину.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин допустил, что что Россия может захватить ряд городов Украины.