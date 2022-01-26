Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину 5000 касок
Bild: мэру Киева Кличко не понравился план Германии отправить на Украину 5000 касок
Намерение Германии отправить на Украину пять тысяч военных касок изумило мэра Киева Виталия Кличко. Планы немцев он счел шуткой и привел свой пример аналогичной помощи.
Кличко в интервью газете Bild признался, что поведение властей Германии буквально лишило его дара речи.
«Пять тысяч касок — это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки?» — задался вопросом мэр Киева, предположив, что это будут подушки.
Жест немецкой стороны в беседе с агентством DPA посол Украины в Берлине Андрей Мельник счел чисто символическим. По словам дипломата, «это лишь капля в море».
Немецкие власти, напомнил ТАСС, против предоставления Украине летального оружия. Одновременно с этим партнеры от ЕС ждут от Германии «ясных сигналов» в сторону России и оказывают на страну сильное давление.
Новое руководство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, по мнению политологов, хочет наладить отношения с РФ.