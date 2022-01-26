Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину 5000 касок

Намерение Германии отправить на Украину пять тысяч военных касок изумило мэра Киева Виталия Кличко. Планы немцев он счел шуткой и привел свой пример аналогичной помощи.

Кличко в интервью газете Bild признался, что поведение властей Германии буквально лишило его дара речи.

«Пять тысяч касок — это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки?» — задался вопросом мэр Киева, предположив, что это будут подушки.

Жест немецкой стороны в беседе с агентством DPA посол Украины в Берлине Андрей Мельник счел чисто символическим. По словам дипломата, «это лишь капля в море».

Немецкие власти, напомнил ТАСС, против предоставления Украине летального оружия. Одновременно с этим партнеры от ЕС ждут от Германии «ясных сигналов» в сторону России и оказывают на страну сильное давление.

Новое руководство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, по мнению политологов, хочет наладить отношения с РФ.