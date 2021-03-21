Кличко оценил акцию националистов у офиса Зеленского в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что националисты во время акции у офиса президента Украины Владимира Зеленского «действовали нецивилизованными методами» и так делать нельзя. Своими мыслями градоначальник поделился в Telegram.

«Демократия — это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это — и ответственность каждого гражданина, соблюдения им законов и правопорядка. Потому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы», — написал Кличко.

Он подчеркнул, что можно по-разному относиться к политикам и активистам, но здесь дело в уважении к демократическим институтам власти.

20 марта националисты провели акцию у офиса Зеленского в столице Украины в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Они облили стены краской, взрывали петарды и жгли фаеры. После этого киевская полиция завела уголовное дело о хулиганстве.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.