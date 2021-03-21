Уголовное дело завели на Украине после митинга националистов

Киевская полиция завела уголовное дело о хулиганстве после митинга у офиса украинского президента. Националисты облили здание краской и пытались поджечь двери. Правоохранители задержали одного из участников акции.

«По факту событий во время акции у офиса президента полиция открыла уголовное производство. События квалифицированы как хулиганство. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения», — сообщила пресс-служба нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, во время митинга задержали одного из самых агрессивных участников. Им оказался уроженец Винницкой области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Мужчину задержали и завели дело о хулиганстве. Теперь ему может грозить до семи лет заключения.

Националисты устроили митинг у офиса президента вечером 20 марта. Они потребовали освободить экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, напомнил RT. Его приговорили к семи годам заключения за похищение человека.

*«Правый сектор» — запрещенная в России организация