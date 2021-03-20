Националисты атаковали офис Зеленского в Киеве

Националисты устроили митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Они собрались в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Его приговорили к семи годам заключения за похищение человека.

На митинг в центре Киева собрались более тысячи человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Националисты пришли с плакатами на Банковую улицу, где находится офис украинского лидера. Молодые люди начали требовать освободить осужденного, скандируя «Свободу Стерненко!».

Рядом со зданием усилили охрану. Несмотря на присутствие правоохранителей, националисты зажигают файеры, обливают стены краской и взрывают петарды.

Ранее Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам заключения. Кроме того, у осужденного будет конфискована половина имущества. Мужчину признали виновным в похищении человека. Речь идет о депутате Сергее Щербиче, похищенном в 2015 году в Одесской области. Его избивали и требовали отказаться от депутатского мандата.

*«Правый сектор» — запрещенная в России организация