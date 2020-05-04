Кличко: 1,2 миллиона украинцев могут погибнуть из-за коронавируса

На Украине от коронавируса могут погибнуть 1,2 миллиона человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 миллиона людей могут умереть», — сказал Кличко на внеочередном заседании правительства, его цитирует РИА «Новости».

Из-за опасности заражения Виталий Кличко призвал жителей Украины серьезно отнестись к ограничительным мерам и соблюдать их.

По последней информации, на Украине выявили больше 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 418. С начала эпидемии погибли 303 человека.

На Украине с 12 марта по 22 мая действует общенациональный карантин. Правительство запретило собираться на улице группами больше двух человек. Запрещено гулять в лесах и парках, на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцы также должны носить средства защиты, а при выходе из дома иметь при себе документы.

Ряд ограничений 11 мая на Украине должны смягчить.