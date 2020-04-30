Модные советы от бывалых: Кличко показал, как сам стрижется в самоизоляции
Введенные властями карантинные меры оставили многих людей без возможности подстричься. Видеокурсы о том, как себя подстричь и не изуродовать набирают все больше просмотров. Не остался в стороне и мэр Киева Виталий Кличко. Свой мастер-класс он снял на видео и разместил в Tik-Tok и на своем канале в Telegram.
«С утра прихорошился», — подписал он свое видео.
На опубликованных кадрах видно, как бывший боксер весьма профессионально орудует ножницами под песню Corona virus Энди Савала. Он подровнял волосы на макушке и прошелся триммером по вискам.
На своем канале в Telegram он открыл голосование для подписчиков, чтобы они оценили результат его самостоятельной работы. Несмотря на то, что все получилось неплохо большинство результат насмешил. Однако многие одобрили результат.
После ухода с поста градоначальника украинской столицы Виталий Кличко может вполне открыть собственную парикмахерскую.