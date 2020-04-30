Модные советы от бывалых: Кличко показал, как сам стрижется в самоизоляции

«С утра прихорошился», — подписал он свое видео.

На опубликованных кадрах видно, как бывший боксер весьма профессионально орудует ножницами под песню Corona virus Энди Савала. Он подровнял волосы на макушке и прошелся триммером по вискам.

На своем канале в Telegram он открыл голосование для подписчиков, чтобы они оценили результат его самостоятельной работы. Несмотря на то, что все получилось неплохо большинство результат насмешил. Однако многие одобрили результат.

После ухода с поста градоначальника украинской столицы Виталий Кличко может вполне открыть собственную парикмахерскую.