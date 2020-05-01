СМИ: украинцам закрыли дорогу к морю на майские праздники

Через блокпосты пропускают только автомобили экстренных служб, грузовики с продуктами, а также местных жителей, но только после проверки паспортов. Введенные ограничения будут действовать до 3 мая.

Ближайшие к пляжам территории патрулируют сотрудники полиции. Они проверяют, чтобы в местах отдыха не было скопления людей. За нарушение принятых в стране карантинных мер предусмотрены штрафы.

Правительство Украины ввело в стране карантин 17 марта. Сначала решением властей закрыли все торговые точки за исключением продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Позднее разрешили открыть химчистки, зоомагазины и ряд других объектов.

С сегодняшнего дня в стране снова начинают работать продуктовые рынки. В правительстве Украины заявили, что если не произойдет существенного ухудшения эпидемиологической ситуации, то смягчение ограничений начнется с 11 мая.