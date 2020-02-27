Китайцы отказались признавать коронавирус своим

Коронавирус COVID-19, который сейчас называют китайским, мог появиться вовсе не там. Об этом сказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«В настоящее время за границей появились случаи [заражения коронавируса], и, хотя вспышка эпидемии впервые была обнаружена в КНР, вовсе не обязательно, что источник болезни возник в Китае», — сказал Чжун Наньшань, его цитирует РИА «Новости».

По его словам, пока остается неизвестным, что или кто вообще стал источником коронавируса, не установлено, существовал ли этот тип вируса раньше. Чжун Наньшань предположил, что промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины.

Ранее власти Китая объявляли, что главными разносчиками коронавируса могут быть летучие мыши и панголины.

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределы страны. ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, по всему миру коронавирус подхватили больше 81 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.