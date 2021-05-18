Китайцев напугал накренившийся 73-этажный небоскреб. Видео

На юго-востоке Китая в городе Шэньчжэне накренился 73-этажный небоскреб. Люди, наблюдавшие за этим, серьезно испугались. Об этом сообщил телеканал France 24.

Небоскреб SEG Plaza, который имеет высоту около 300 метров, накренился во вторник. Это произошло днем около 13:00. У людей, находившихся поблизости, возникла паника. Они стали разбегаться в стороны. Те, кто находился внутри здания, начали экстренно его покидать. Спустя полтора часа в небоскребе не осталось ни одной живой души. Но никто не пострадал. Дорожное движение на этой центральной улице было временно перекрыто.

Администрация Шэньчжэня пока не знает, по какой причине произошел крен. Землетрясений в этом районе не было, ветер тоже был не таким уж сильным. По мнению инженера Лу Цзяньсиня, крен могло спровоцировать случайное совпадение частот.

Это здание построили в 2000 году. В нем находятся офисы различных компаний.

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